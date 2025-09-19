Çilidə 5,6 maqnitudalı zəlzələ olub
Çilidə 5,6 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.
"Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb.
Zəlzələnin episentri Alto-Ospisio şəhərindən 107 km şimal-şərqdə yerləşib. Yeraltı təkanların ocağı 89 km dərinlikdə olub.
Yaralananlar və dağıntılar barədə məlumat daxil olmayıb.
