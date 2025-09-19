İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    Digər ölkələr
    • 19 sentyabr, 2025
    • 09:18
    Çilidə 5,6 maqnitudalı zəlzələ olub

    Çilidə 5,6 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb.

    Zəlzələnin episentri Alto-Ospisio şəhərindən 107 km şimal-şərqdə yerləşib. Yeraltı təkanların ocağı 89 km dərinlikdə olub.

    Yaralananlar və dağıntılar barədə məlumat daxil olmayıb.

    Çili Zəlzələ Yeraltı təkanlar
