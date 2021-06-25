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В Чили подтвердили первый случай заражения штаммом коронавируса "Дельта"

В Чили подтвердили первый случай заражения штаммом коронавируса "Дельта" Власти Чили подтвердили первый в стране случай заражения штаммом "Дельта" коронавирусной инфекции нового типа.
Другие страны
25 июня 2021 г. 05:56
В Чили подтвердили первый случай заражения штаммом коронавируса Дельта

Власти Чили подтвердили первый в стране случай заражения штаммом "Дельта" коронавирусной инфекции нового типа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, министр здравоохранения страны Энрике Парис уточнил, что инфицирование подтверждено у пациентки 43 лет, прибывшей накануне из США.

"Она прилетела в аэропорт Сантьяго, там ее сразу же проверили. Результат секвенирования, к сожалению, показал, что это вариант "Дельта", гораздо более заразный", - приводит на своем сайте слова чиновника радиостанция Bio-Bio.

По данным СМИ, женщина проживает в коммуне Талка в 250 км к югу от столицы. Отмечается, что она и члены ее семьи были изолированы. Для сдерживания распространения эпидемии, по мнению министра, необходимо усилить контроль за въезжающими.

По данным ВОЗ, штамм "Дельта", выявленный первоначально в Индии, сейчас присутствует более чем в 85 странах.

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