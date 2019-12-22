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В Чикаго в результате стрельбы на вечеринке пострадали 13 человек

В Чикаго в результате стрельбы на вечеринке пострадали 13 человек

По меньшей мере 13 человек пострадали в результате стрельбы, произошедшей ранним утром в воскресенье во время вечеринки в частном доме в американском городе Чикаго.

Как передает Report, об этом со ссылкой на местную полицию сообщило агентство Associated Press.

По его данным, четыре человека находятся в критическом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы.

Полицейские задержали одного человека, при нем был обнаружен револьвер.

Очевидцы сообщили о нескольких выстрелах, первый из которых произошел внутри дома.

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