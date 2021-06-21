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В Чикаго и пригородах без света остались более 35 тыс. потребителей

В Чикаго и пригородах без света остались более 35 тыс. потребителей Более 35 тыс. потребителей остались без электричества в американском городе Чикаго и его пригородах на фоне сильных штормов.
Другие страны
21 июня 2021 г. 10:31
В Чикаго и пригородах без света остались более 35 тыс. потребителей

Более 35 тыс. потребителей остались без электричества в американском городе Чикаго и его пригородах на фоне сильных штормов.

Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте Commonwealth Edison (ComEd), крупнейшей электроэнергетической компании в штате Иллинойс и единственного поставщика электроэнергии в Чикаго.

Как следует из данных, размещенных на сайте компании, в настоящий момент 35 342 потребителя оказались затронуты перебоями в электроснабжении. В самом Чикаго отключение электричества произошло у 2 743 потребителей, в городе Дэриэн - у 2 218, в Даунерс Гров Тауншип - у 4 230, в деревне Уиллоу Спрингс - у 2 234, в деревне Вудридж - у 4 789.

Телеканал NBC Chicago сообщает, что отключение электричества произошло из-за сильных штормов, обрушившихся на район в воскресенье вечером. Они принесли с собой порывистый ветер и торнадо.

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