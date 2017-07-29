В Черном море у Одессы нашли затонувшее судно времен ВОВ с боеприпасами

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Германское судно времен Великой Отечественной войны с боеприпасами обнаружено в акватории Черного моря недалеко от Одессы.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пятницу в одесском управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"В селе Лебедевка Татарбунарского района Одесской области в акватории Черного моря на глубине 15 метров дайверы обнаружили затонувшее судно "Теодорих" с боеприпасами на борту", - проинформировали спасатели.

Как уточнили в ГСЧС местному изданию "Думская", главное в находке не само судно, а многочисленные боеприпасы, которые могут представлять опасность.

"Теодорих" шел в составе военного конвоя и был потоплен 12 ноября 1943 года советской подлодкой М-111 под командованием капитан-лейтенанта Ярослава Иоселиани.