В Чехию запретят въезд владельцам дипломатических и служебных паспортов России

Владельцам российских дипломатических и служебных паспортов, не аккредитованным в Чехии, будет запрещен въезд в страну.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский.

По его словам, решение об этом принято правительством во вторник.

"Эта мера распространяется на международные аэропорты. Число диверсионных операций растет. Мы подаем пример другим странам, и я продолжу добиваться принятия наиболее последовательных мер на уровне всей Шенгенской зоны", - отметил он.