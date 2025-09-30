Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    В Чехию запретят въезд владельцам дипломатических и служебных паспортов России

    Другие страны
    • 30 сентября, 2025
    • 16:38
    В Чехию запретят въезд владельцам дипломатических и служебных паспортов России

    Владельцам российских дипломатических и служебных паспортов, не аккредитованным в Чехии, будет запрещен въезд в страну.

    Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский.

    По его словам, решение об этом принято правительством во вторник.

    "Эта мера распространяется на международные аэропорты. Число диверсионных операций растет. Мы подаем пример другим странам, и я продолжу добиваться принятия наиболее последовательных мер на уровне всей Шенгенской зоны", - отметил он.

    Чехия Россия запрет на въезд дипломаты

    Последние новости

    16:46
    Фото

    Баку и София намерены сотрудничать в исследовании подводного археологического наследия

    Kультурная политика
    16:41

    Эльмир Мусаев: Для SOCAR Green одним из главных вызовов остается оптимизация энергосети

    Энергетика
    16:40

    Азербайджан разрешил импорт термообработанной мясной продукции из Бразилии

    АПК
    16:38

    В Чехию запретят въезд владельцам дипломатических и служебных паспортов России

    Другие страны
    16:33

    В Норвегии полиция задержала двух туристов по подозрению в запуске дрона

    Другие страны
    16:30

    Эльнур Алиев: Водные ресурсы Азербайджана в разы меньше, чем у Грузии и Армении

    Инфраструктура
    16:29
    Фото

    Джейхун Байрамов обсудил международную безопасность с представителем США

    Внешняя политика
    16:27
    Фото

    Азербайджанский стрелок завоевал серебряную медаль на III Играх СНГ - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    16:25

    Глава Минтранса Германии потерял сознание во время заседания кабмина

    Другие страны
    Лента новостей