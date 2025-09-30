Çexiyaya Rusiyanın diplomatik və xidməti pasportları ilə giriş qadağan ediləcək
Digər ölkələr
- 30 sentyabr, 2025
- 17:18
Çexiyada akkreditasiya olunmayan Rusiyanın diplomatik və xidməti pasport sahiblərinin ölkəyə girişi qadağan ediləcək.
"Report" yerli KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Çexiya xarici işlər naziri Yan Lipavski məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, bu qərar hökumət tərəfindən sentyabrın 30-da qəbul edilib.
"Bu tədbir beynəlxalq hava limanlarına şamil edilir. Biz digər ölkələrə nümunə göstəririk və mən bütün Şengen zonası səviyyəsində ən ardıcıl tədbirlərin qəbul edilməsinə nail olmağa davam edəcəyəm", - Y.Lipavski bildirib.
