    Çexiyaya Rusiyanın diplomatik və xidməti pasportları ilə giriş qadağan ediləcək

    • 30 sentyabr, 2025
    • 17:18
    Çexiyaya Rusiyanın diplomatik və xidməti pasportları ilə giriş qadağan ediləcək

    Çexiyada akkreditasiya olunmayan Rusiyanın diplomatik və xidməti pasport sahiblərinin ölkəyə girişi qadağan ediləcək.

    "Report" yerli KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Çexiya xarici işlər naziri Yan Lipavski məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, bu qərar hökumət tərəfindən sentyabrın 30-da qəbul edilib.

    "Bu tədbir beynəlxalq hava limanlarına şamil edilir. Biz digər ölkələrə nümunə göstəririk və mən bütün Şengen zonası səviyyəsində ən ardıcıl tədbirlərin qəbul edilməsinə nail olmağa davam edəcəyəm", - Y.Lipavski bildirib.

    В Чехию запретят въезд владельцам дипломатических и служебных паспортов России

