    Другие страны
    • 04 октября, 2025
    • 17:33
    В Чехии ожидают победу партии Андрея Бабиша на парламентских выборах

    В Чехии завершились парламентские выборы, первые итоги свидетельствуют о лидерстве движения ANO ("Акция недовольных граждан"), возглавляемого бывшим премьер-министром страны Андреем Бабишем.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на информационное агентство ČTK.

    Явка на выборах составила около 75%, что значительно выше показателя 65,4%, зафиксированного на предыдущих парламентских выборах 2021 года.

    Согласно информации, в настоящее время идет подсчет голосов. Ожидается, что почти полностью голоса избирателей будут подсчитаны 20:00 4 октября 2025 года. В последующие дни итоги выборов будут официально подтверждены и закреплены в Своде законов Чехии.

    На 200 депутатских мандатов претендовали 4462 кандидата. По итогам выборов станет ясным распределение сил в палате депутатов на ближайшие четыре года, далее президент страны назначит премьер-министра, первоочередной задачей которого станет формирование нового правительства.

    По прогнозам чешских СМИ, движение ANO добилось наибольшего успеха и, вероятно, получит возможность сформировать новое правительство республики.

    "21% избирателей желают вновь видеть в кресле премьера Андрея Бабиша", - отмечают местные издания.

    Избирательным правом в Чехии обладают более 8,3 млн граждан.

