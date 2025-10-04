İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Çexiyada parlament seçkilərində Andrey Babişin partiyasının qalib gələcəyi gözlənilir

    • 04 oktyabr, 2025
    • 18:45
    Çexiyada parlament seçkilərində Andrey Babişin partiyasının qalib gələcəyi gözlənilir

    Çexiyada keçirilən parlament seçkiləri başa çatıb və ilkin nəticələr keçmiş baş nazir Andrey Babişin rəhbərlik etdiyi ANO (Narazı Vətəndaşların Aksiyası) hərəkatının lider olduğunu göstərir.

    Bu barədə "Report" "ČTK" informasiya agentliyinə istinadən xəbər verir.

    Seçici fəallığı təxminən 75 % təşkil edib ki, bu da 2021-ci ildəki əvvəlki parlament seçkilərində qeydə alınan 65,4 %-dən xeyli yüksəkdir.

    Məlumata görə, hazırda səslərin hesablanması davam edir. Bu gün yerli vaxtla saat 20:00-a qədər demək olar bütün səslərin hesablanacağı gözlənilir. Növbəti günlərdə seçkilərin nəticələri rəsmi şəkildə təsdiqlənəcək və Çexiya Məcəlləsində təsbit ediləcək.

    200 deputat mandatı uğrunda ümumilikdə 4 462 namizəd mübarizə aparıb. Seçkilərin nəticələri növbəti 4 il üçün Deputatlar Palatasında qüvvələr balansına aydınlıq gətirəcək. Daha sonra ölkə Prezidenti Baş naziri təyin edəcək və onun ilk vəzifəsi yeni hökuməti formalaşdırmaq olacaq.

    Çexiya KİV-in proqnozlarına görə, ANO hərəkatı ən böyük dəstəyi qazanıb və çox güman ki, yeni hökuməti formalaşdıra biləcək.

    "Seçicilərin 21 %-i Andrey Babişi yenidən Baş nazir kürsüsündə görmək istəyir", - yerli nəşrlər qeyd edir.

    Qeyd edək ki, Çexiyada 8,3 milyondan çox vətəndaşın səsvermə hüququ var.

    Çexiya parlament seçkiləri Andrey Babiş
