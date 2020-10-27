В Чехии запретили выходить по ночам на улицу

Правительство Чехии в целях борьбы с ростом заболеваемости COVID-19 запретило гражданам выходить на улицу с 21:00 до 5:00 с 28 октября по 3 ноября

Правительство Чехии в целях борьбы с ростом заболеваемости COVID-19 запретило гражданам выходить на улицу с 21:00 до 5:00 с 28 октября по 3 ноября.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, исключения составляют поездка на работу и выполнение иных неотложных действий, а также прогулка с домашними собаками на расстоянии до 500 м от дома.

В дневное время гражданам можно выходить из дома для поездки на работу, посещения родственников, покупки продуктов и лекарств.

По последним данным, в Чехии выявили 162 866 больных коронавирусом.