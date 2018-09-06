В Чехии разбился частный вертолет

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Частный легкий вертолет Robinson R44 в среду вечером рухнул на производственный комплекс в городе Пльзене на западе Чехии, погибли трое мужчин и одна женщина, находившиеся на борту, сообщил журналистам представитель Управления пожарной охраны Петр Понцар, передает Report.

"Летевший низко над улицами Пльзеня малый частный вертолет Robinson R44, по словам свидетелей, после произведенного маневра неожиданно перевернулся в воздухе и упал на один из цехов производственного комплекса в южной части города. Двое из четырех находившихся на борту людей погибли при ее падении, еще двое получили серьезные повреждения. Несмотря на усилия оперативно прибывших медиков, помочь им не удалось, они скончались", — сказал Понцар.