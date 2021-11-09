В Чехии не видят необходимости лишать президента полномочий

В связи с улучшением состояния здоровья президента Чехии Милоша Земана и его готовностью назначить нового премьера и министров нет необходимости созывать заседание сената о лишении Земана полномочий по состоянию здоровья.

В связи с улучшением состояния здоровья президента Чехии Милоша Земана и его готовностью назначить нового премьера и министров нет необходимости созывать заседание сената о лишении Земана полномочий по состоянию здоровья.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава сенатского конституционного комитета Зденек Граба.

"В нынешней ситуации, когда президент декларировал, что будет назначать премьера и министров (нового кабмина по итогам парламентских выборов 8-9 октября), нет необходимости созывать заседание сената для активации статьи 66 конституции республики (о лишении главы страны президентских полномочий по состоянию здоровья). Так звучит рекомендация комитета руководству сената", - сказал Граба журналистам.

Одновременно комитет, по словам Грабы, рекомендовал руководству сената установить двухфазный контроль за ситуацией с состоянием здоровья Земана.

Президент находится на лечении в ЦВГ с 10 октября. Лечащий врач президента Мирослав Заворал отмечал, что при госпитализации, что Земан помещен в палату интенсивной терапии. Говорить о диагнозе он отказался без согласия президента.