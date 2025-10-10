Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ

    В Чехии над военными объектами замечены неизвестные БПЛА

    Другие страны
    • 10 октября, 2025
    • 18:20
    В Чехии над военными объектами замечены неизвестные БПЛА

    В небе Чехии над военными объектами замечены неизвестные беспилотники.

    Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявили в Генштабе страны.

    Официальные лица не раскрывают, о каких именно объектах идет речь. Пресс-секретарь Генштаба Зденька Собарня-Кошванцева отмечает, что информация засекречена.

    Представитель армии подтвердила готовность нейтрализовать летательные аппараты в случае необходимости.

    По ее словам, армия поддерживает связь с партнерами по НАТО, но деталями делиться не стала.

    Чехия БПЛА военные объекты

    Последние новости

    18:33

    Бахром Ашрафханов: Мечеть в Физули символизирует братство и единство мусульманского мира

    Другие
    18:32

    Суд в Армении разрешил Сержу Саргсяну выезжать из страны

    В регионе
    18:20

    В Чехии над военными объектами замечены неизвестные БПЛА

    Другие страны
    18:16

    Зеленский анонсировал очередной визит украинской делегации в США

    Другие страны
    18:12

    Эльдар Гулиев: Тюркские государства поддержали Азербайджан во время Второй Карабахской войны

    Внешняя политика
    18:08
    Видео

    Число жертв землетрясения на Филиппинах возросло до 5 - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    18:03
    Фото

    Участники международной конференции по пропавшим без вести посетили Шушинскую тюрьму - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    17:49

    Посол: Закладка фундамента мечети в Физули с участием лидеров стран ОТГ - важное историческое событие

    Карабах
    17:48

    Американская UPS уничтожает тысячи посылок из-за таможенных трудностей

    Другие страны
    Лента новостей