В Чехии над военными объектами замечены неизвестные БПЛА
Другие страны
- 10 октября, 2025
- 18:20
В небе Чехии над военными объектами замечены неизвестные беспилотники.
Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявили в Генштабе страны.
Официальные лица не раскрывают, о каких именно объектах идет речь. Пресс-секретарь Генштаба Зденька Собарня-Кошванцева отмечает, что информация засекречена.
Представитель армии подтвердила готовность нейтрализовать летательные аппараты в случае необходимости.
По ее словам, армия поддерживает связь с партнерами по НАТО, но деталями делиться не стала.
