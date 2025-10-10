В Чехии над военными объектами замечены неизвестные БПЛА

В небе Чехии над военными объектами замечены неизвестные беспилотники.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявили в Генштабе страны.

Официальные лица не раскрывают, о каких именно объектах идет речь. Пресс-секретарь Генштаба Зденька Собарня-Кошванцева отмечает, что информация засекречена.

Представитель армии подтвердила готовность нейтрализовать летательные аппараты в случае необходимости.

По ее словам, армия поддерживает связь с партнерами по НАТО, но деталями делиться не стала.