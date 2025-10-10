İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    Çexiyada hərbi obyektlər üzərində naməlum PUA-lar müşahidə edilib

    Digər ölkələr
    • 10 oktyabr, 2025
    • 18:37
    Çexiyada hərbi obyektlər üzərində naməlum PUA-lar müşahidə edilib

    Çexiya səmasında hərbi obyektlər üzərində naməlum pilotsuz uçuş aparatları (PUA) müşahidə edilib.

    "Report" yerli KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Baş Qərargahından bildirilib.

    Rəsmilər söhbətin məhz hansı obyektlərdən getdiyini açıqlamırlar. Baş Qərargahın mətbuat katibi Zdenka Sobarnya-Koşvantseva qeyd edib ki, məlumat məxfidir.

    Ordunun nümayəndəsi zərurət yarandığı halda uçuş aparatlarını zərərsizləşdirməyə hazır olduqlarını təsdiqləyib.

    Onun sözlərinə görə, ordu NATO-dakı tərəfdaşlarla əlaqə saxlayır, bununla belə, o, təfərrüatları açıqlamayıb.

    Çexiya PUA
    В Чехии над военными объектами замечены неизвестные БПЛА

    Son xəbərlər

    19:27

    Ermənistan məhkəməsi Serj Sarqsyanın ölkəni tərk etməsinə icazə verib

    Region
    19:26

    ETX haktivist qrupların kiberhücumları ilə bağlı tədbirləri gücləndirməyi tövsiyə edir

    İKT
    19:01
    Foto

    Türkiyədə ağır avtoqəzada iki jandarma həlak olub

    Region
    18:56

    Hikmət Hacıyev: Prezidentin 10 gün ərzində üç sammitdə iştirakı Azərbaycanın çoxşaxəli xarici siyasət nümunəsidir

    Xarici siyasət
    18:54

    Türkiyə XİN: "Azadlıq" flotiliyasındakı vətəndaşlar təhlükəsiz şəkildə ölkəyə qayıdıblar

    Region
    18:52

    "Quba"nın baş məşqçisi: "Ordu" komandasına qarşı oyunumuz alınmadı"

    Fərdi
    18:47

    Bahrom Aşrafxanov: Füzulidəki məscid müsəlman dünyasının qardaşlıq və birliyinin rəmzidir

    Qarabağ
    18:37

    Çexiyada hərbi obyektlər üzərində naməlum PUA-lar müşahidə edilib

    Digər ölkələr
    18:36

    Zelenski Ukrayna nümayəndə heyətinin ABŞ-yə yenidən səfər edəcəyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti