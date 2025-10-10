Çexiyada hərbi obyektlər üzərində naməlum PUA-lar müşahidə edilib
Digər ölkələr
- 10 oktyabr, 2025
- 18:37
Çexiya səmasında hərbi obyektlər üzərində naməlum pilotsuz uçuş aparatları (PUA) müşahidə edilib.
"Report" yerli KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Baş Qərargahından bildirilib.
Rəsmilər söhbətin məhz hansı obyektlərdən getdiyini açıqlamırlar. Baş Qərargahın mətbuat katibi Zdenka Sobarnya-Koşvantseva qeyd edib ki, məlumat məxfidir.
Ordunun nümayəndəsi zərurət yarandığı halda uçuş aparatlarını zərərsizləşdirməyə hazır olduqlarını təsdiqləyib.
Onun sözlərinə görə, ordu NATO-dakı tərəfdaşlarla əlaqə saxlayır, bununla belə, o, təfərrüatları açıqlamayıb.
Son xəbərlər
19:27
Ermənistan məhkəməsi Serj Sarqsyanın ölkəni tərk etməsinə icazə veribRegion
19:26
ETX haktivist qrupların kiberhücumları ilə bağlı tədbirləri gücləndirməyi tövsiyə edirİKT
19:01
Foto
Türkiyədə ağır avtoqəzada iki jandarma həlak olubRegion
18:56
Hikmət Hacıyev: Prezidentin 10 gün ərzində üç sammitdə iştirakı Azərbaycanın çoxşaxəli xarici siyasət nümunəsidirXarici siyasət
18:54
Türkiyə XİN: "Azadlıq" flotiliyasındakı vətəndaşlar təhlükəsiz şəkildə ölkəyə qayıdıblarRegion
18:52
"Quba"nın baş məşqçisi: "Ordu" komandasına qarşı oyunumuz alınmadı"Fərdi
18:47
Bahrom Aşrafxanov: Füzulidəki məscid müsəlman dünyasının qardaşlıq və birliyinin rəmzidirQarabağ
18:37
Çexiyada hərbi obyektlər üzərində naməlum PUA-lar müşahidə edilibDigər ölkələr
18:36