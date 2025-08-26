О нас

В центре Вьетнама из-за тайфуна "Кадзики" погибли минимум три человека

В центре Вьетнама из-за тайфуна "Кадзики" погибли минимум три человека По меньшей мере три человека погибли в центральной части Вьетнама из-за последствий тайфуна "Кадзики".
Другие страны
26 августа 2025 г. 08:51
В центре Вьетнама из-за тайфуна Кадзики погибли минимум три человека

По меньшей мере три человека погибли в центральной части Вьетнама из-за последствий тайфуна "Кадзики".

Как передает Report, об этом сообщили в местном департаменте по управлению дамбами и предотвращению стихийных бедствий.

По данным ведомства, к утру 26 августа подтверждена гибель трех человек в провинциях Ниньбинь, Нгеан и Хатинь, различные ранения и травмы получили 13 человек. Удары стихии повредили и частично разрушили более 6,8 тыс. домов, еще 3,1 тыс. строений были затоплены. Ливневые дожди нанесли значительный ущерб сельскому хозяйству, затопив 31 тыс. га посевов риса и порядка 2,2 тыс. га фруктовых плантаций. Более 1,7 млн жителей центрального региона лишились электроснабжения, поскольку тайфун повредил свыше 740 опор линий электропередачи.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Vyetnamda "Kadziki" qasırğası səbəbindən azı üç nəfər həlak olub

Другие новости из категории

Япония выразила Китаю протест из-за новой морской платформы в спорном районе
Япония выразила Китаю протест из-за новой морской платформы в спорном районе
26 августа 2025 г. 09:20
Канцелярия польского лидера опровергла сообщение о риске отключения Starlink для Украины
Канцелярия польского лидера опровергла сообщение о риске отключения Starlink для Украины
26 августа 2025 г. 09:14
Токаев посетит с визитом Китай
Токаев посетит с визитом Китай
26 августа 2025 г. 09:02
Премьер-министр Австралии обвинил Иран в организации антисемитских нападений
Премьер-министр Австралии обвинил Иран в организации антисемитских нападений
26 августа 2025 г. 08:04
США на неделе объявят о сделке с Японией с инвестициями в $550 млрд
США на неделе объявят о сделке с Японией с инвестициями в $550 млрд
26 августа 2025 г. 07:44
Мадуро заявил о ликвидации наркотрафика на территории Венесуэлы
Мадуро заявил о ликвидации наркотрафика на территории Венесуэлы
26 августа 2025 г. 07:18
Трамп пригрозил пошлинами тем, кто будет притеснять технологические компании США
Трамп пригрозил пошлинами тем, кто будет притеснять технологические компании США
26 августа 2025 г. 06:59
SpaceX отменила 10-й запуск прототипа корабля Starship из-за непогоды
SpaceX отменила 10-й запуск прототипа корабля Starship из-за непогоды
26 августа 2025 г. 05:41
Члена Совета управляющих ФРС сняли с должности за возможные махинации с ипотекой
Члена Совета управляющих ФРС сняли с должности за возможные махинации с ипотекой
26 августа 2025 г. 05:04
Лидер Южной Кореи выступил против ядерного оружия на Корейском полуострове
Лидер Южной Кореи выступил против ядерного оружия на Корейском полуострове
26 августа 2025 г. 04:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi