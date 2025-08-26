В центре Вьетнама из-за тайфуна "Кадзики" погибли минимум три человека

По меньшей мере три человека погибли в центральной части Вьетнама из-за последствий тайфуна "Кадзики".

Как передает Report, об этом сообщили в местном департаменте по управлению дамбами и предотвращению стихийных бедствий.

По данным ведомства, к утру 26 августа подтверждена гибель трех человек в провинциях Ниньбинь, Нгеан и Хатинь, различные ранения и травмы получили 13 человек. Удары стихии повредили и частично разрушили более 6,8 тыс. домов, еще 3,1 тыс. строений были затоплены. Ливневые дожди нанесли значительный ущерб сельскому хозяйству, затопив 31 тыс. га посевов риса и порядка 2,2 тыс. га фруктовых плантаций. Более 1,7 млн жителей центрального региона лишились электроснабжения, поскольку тайфун повредил свыше 740 опор линий электропередачи.