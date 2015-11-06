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    В центре Стокгольма прогремел мощный взрыв - ДОПОЛНЕНО

    Полиция оцепила место происшествия

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Взрыв прогремел в центре столицы Швеции Стокгольме, причины выясняются, сообщает местная полиция. 

    Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, информации о жертвах и пострадавших пока нет.

    По предварительной версии, в одной из квартир жилого дома произошел взрыв бытового газа. Сотрудники полиции уже осмотрели одну из квартир, в которой были повреждены окна, однако не нашли связи со взрывом.

    Полиция оцепила место происшествия, движение транспорта в районе Сёдермальм приостановлено.

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