В центре Кабула прогремел взрыв - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 24 человека погибли в результате подрыва террориста-смертника в центре Кабула, сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.

Афганские талибы взяли на себя ответственность за теракт.

***10:09

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался во вторник утром вблизи здания Управления национальной безопасности (УНБ) Афганистана в Кабуле, сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.

В районе Пул-э-Махмуд Хан, где находятся здания министерств обороны, финансов и УНБ, слышна стрельба из стрелкового оружия.

Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что в результате взрыва в центральной части Кабула есть погибшие и раненые.

Как сообщил представитель местной больницы, после взрыва в медицинское учреждение поступили восемь легко раненных военнослужащих. Точные данные о жертвах пока не поступали.



***9:10

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Взрыв прогремел в центре столицы Афганистана, слышны звуки сирен у посольства США, cообщает Report со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что в небе виден дым.

Информации о пострадавших нет.