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    В центре Кабула прогремел взрыв - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

    По меньшей мере 24 человека погибли

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 24 человека  погибли в результате подрыва террориста-смертника в центре Кабула, сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.

    Афганские талибы взяли на себя ответственность за теракт.

    ***10:09

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался во вторник утром вблизи здания Управления национальной безопасности (УНБ) Афганистана в Кабуле, сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.

    В районе Пул-э-Махмуд Хан, где находятся здания министерств обороны, финансов и УНБ, слышна стрельба из стрелкового оружия.

    Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что в результате взрыва в центральной части Кабула есть погибшие и раненые. 

    Как сообщил представитель местной больницы, после взрыва в медицинское учреждение поступили восемь легко раненных военнослужащих. Точные данные о жертвах пока не поступали.

    ***9:10

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Взрыв прогремел в центре столицы Афганистана, слышны звуки сирен у посольства США, cообщает Report со ссылкой на Reuters.

    Сообщается, что в небе виден дым.

    Информации о пострадавших нет.

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