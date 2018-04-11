В центре Хабаровска рухнул вертолет, шестеро погибших - ВИДЕО

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ На одну из улиц Хабаровска упал вертолет. В результате инцидента погибли 6 человек. Инцидент произошел в районе улицы Антенной, сообщает Report.

"При крушении Ми-8 в Хабаровске погибли все шестеро человек, находившихся на борту",- сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

Выясняются все обстоятельства и причины случившегося.

По предварительным данным, вертолет был гражданский и принадлежал авиакомпании "Восток".

