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    В центре Хабаровска рухнул вертолет, шестеро погибших - ВИДЕО

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ На одну из улиц Хабаровска упал вертолет. В результате инцидента погибли 6 человек. Инцидент произошел в районе улицы Антенной, сообщает Report. 

    "При крушении Ми-8 в Хабаровске погибли все шестеро человек, находившихся на борту",- сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

     Выясняются все обстоятельства и причины случившегося.

    По предварительным данным, вертолет был гражданский и принадлежал авиакомпании "Восток".
     

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