В ЦАР при нападении боевиков пострадали российские военные

Двое российских военных специалистов получили ранения в результате нападения боевиков в Центральноафриканской Республике (ЦАР)

Двое российских военных специалистов получили ранения в результате нападения боевиков в Центральноафриканской Республике (ЦАР).

Как передает Report, об этом сообщил телеканал "Россия 1".

"Ранения не опасные, но одному (пострадавшему) потребуется помощь хирурга в госпитале", - рассказывается в репортаже.

Пострадавшие россияне были эвакуированы на базу, в ходе эвакуации вертолет, перевозивший одного из военных, потерпел крушение из-за аварии. По данным корреспондента канала, вертолет упал в болото и через некоторое время загорелся.

"К счастью, все остались целы", – сообщил корреспондент.

По его словам, летчик вертолета и раненный российский инструктор были эвакуированы военным конвоем до ближайшего аэродрома, откуда на самолете их доставили в Банги.