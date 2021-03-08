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В ЦАР при нападении боевиков пострадали российские военные

В ЦАР при нападении боевиков пострадали российские военные Двое российских военных специалистов получили ранения в результате нападения боевиков в Центральноафриканской Республике (ЦАР)
Другие страны
8 марта 2021 г. 03:51
В ЦАР при нападении боевиков пострадали российские военные

Двое российских военных специалистов получили ранения в результате нападения боевиков в Центральноафриканской Республике (ЦАР).

Как передает Report, об этом сообщил телеканал "Россия 1".

"Ранения не опасные, но одному (пострадавшему) потребуется помощь хирурга в госпитале", - рассказывается в репортаже.

Пострадавшие россияне были эвакуированы на базу, в ходе эвакуации вертолет, перевозивший одного из военных, потерпел крушение из-за аварии. По данным корреспондента канала, вертолет упал в болото и через некоторое время загорелся.

"К счастью, все остались целы", – сообщил корреспондент.

По его словам, летчик вертолета и раненный российский инструктор были эвакуированы военным конвоем до ближайшего аэродрома, откуда на самолете их доставили в Банги.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyalı hərbçilər MAR-da hücum zamanı yaralandı

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