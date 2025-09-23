В ЦАХАЛ заявили, что город Газа уже покинули свыше 640 тыс. человек

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вновь призвали жителей города Газа эвакуироваться и сообщили, что город покинули уже свыше 640 тыс. человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Times of Israel.

"По последним оценкам, около 640 тыс. палестинцев уже покинули город Газа на юге сектора" - сообщает издание.

До начала масштабного наступления ЦАХАЛ в городе Газа проживало около миллиона палестинцев. Гражданскому населению было приказано эвакуироваться в гуманитарную зону на юге Газы, обозначенную Израилем.

В последние дни темпы оттока палестинцев из этого района возросли, поскольку Армия обороны Израиля продвигается все дальше вглубь города Газа.

Напомним, что 9 сентября ЦАХАЛ призвала жителей Газы немедленно эвакуироваться в связи с запланированным наступлением