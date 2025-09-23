Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    В ЦАХАЛ заявили, что город Газа уже покинули свыше 640 тыс. человек

    Другие страны
    • 23 сентября, 2025
    • 14:09
    В ЦАХАЛ заявили, что город Газа уже покинули свыше 640 тыс. человек

    В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вновь призвали жителей города Газа эвакуироваться и сообщили, что город покинули уже свыше 640 тыс. человек.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Times of Israel.

    "По последним оценкам, около 640 тыс. палестинцев уже покинули город Газа на юге сектора" - сообщает издание.

    До начала масштабного наступления ЦАХАЛ в городе Газа проживало около миллиона палестинцев. Гражданскому населению было приказано эвакуироваться в гуманитарную зону на юге Газы, обозначенную Израилем.

    В последние дни темпы оттока палестинцев из этого района возросли, поскольку Армия обороны Израиля продвигается все дальше вглубь города Газа.

    Напомним, что 9 сентября ЦАХАЛ призвала жителей Газы немедленно эвакуироваться в связи с запланированным наступлением

    ЦАХАЛ Палестина сектор Газа
    İsrail Müdafiə Qüvvələri: Qəzza şəhərini 640 mindən çox insan tərk edib

    Последние новости

    14:50

    Эмин Гусейнов: Карабах привлекателен для иностранных инвесторов

    Внутренняя политика
    14:33

    Посол США: Еревану и Баку необходимо подписать и ратифицировать мирный договор

    В регионе
    14:26

    Глава МИД: Венгрия не намерена отказываться от закупок нефти в России

    Другие страны
    14:24

    Комитет Европарламента проголосовал против лишения иммунитета депутатов по запросу Венгрии

    Другие страны
    14:23

    Город Агдам примет первых жителей в ноябре

    Внутренняя политика
    14:19
    Фото

    Археологи нашли в Масаллы уникальный образец кувшинного погребения

    Это интересно
    14:19

    API Holding и SOCAR подписали соглашение по Italiana Petroli

    Энергетика
    14:17

    Песков: Заявления Дании о возможной причастности РФ к инциденту в аэропорту - голословны

    В регионе
    14:15
    Фото

    Российский пограничный сторожевой корабль "Расул Гамзатов" зашел в порт Баку

    Армия
    Лента новостей