    Digər ölkələr
    • 23 sentyabr, 2025
    • 14:23
    İsrail Müdafiə Qüvvələri: Qəzza şəhərini 640 mindən çox insan tərk edib

    İsrail Müdafiə Qüvvələri (IDF) yenidən Qəzza şəhərinin sakinlərinin təxliyəsinə çağırıb.

    Bu barədə "Report" "Times of Israel"ə istinadən xəbər verir.

    "Son hesablamalara görə, təxminən 640 min fələstinli artıq şəhəri tərk edib", – məlumatda bildirilib.

    IDF-in genişmiqyaslı hücumundan əvvəl Qəzza şəhərində təxminən bir milyon fələstinli yaşayırdı. Mülki əhaliyə İsrailin Qəzzanın cənubunda təyin etdiyi humanitar zonaya təxliyə əmri verilib.

    Son günlərdə fələstinlilərin bu bölgədən axını sürətlənib, çünki İsrail Müdafiə Qüvvələri Qəzza şəhərinin dərinliklərinə doğru irəliləyir.

    Xatırladaq ki, sentyabrın 9-da IDF planlaşdırılan hücumla əlaqədar Qəzza sakinlərini dərhal təxliyə olmağa çağırmışdı.

    İsrail Qəzza təxliyə
    В ЦАХАЛ заявили, что город Газа уже покинули свыше 640 тыс. человек

