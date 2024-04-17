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В Бурунди от проливных дождей пострадали более 200 тыс. человек

В Бурунди от проливных дождей пострадали более 200 тыс. человек Более 203 тыс. жителей Бурунди пострадали за последние почти семь месяцев от необычно частых проливных дождей, которые вызывают наводнения и оползни.
Другие страны
17 апреля 2024 г. 19:05
В Бурунди от проливных дождей пострадали более 200 тыс. человек

Более 203 тыс. жителей Бурунди пострадали за последние почти семь месяцев от необычно частых проливных дождей, которые вызывают наводнения и оползни.

Как передает Report, об этом сообщило МВД африканской страны.

"Сильные ливни вынудили 96 тыс. человек покинуть свои дома и стать перемещенными лицами", - приводит заявление министерства агентство AFP. МВД без уточнений передает о наличии жертв, а также об "уничтоженных посевах и ущербе экономической инфраструктуре".

Правительство Бурунди подчеркнуло, что в гуманитарной помощи сейчас нуждаются 306 тыс. жителей страны. Оно обратилось к мировому сообществу с просьбой оказать финансовую поддержку.

Наряду с Бурунди от затяжных дождей, наводнений и оползней пострадали в текущем месяце и другие страны Восточной Африки. Так, в Танзании жертвами последствий ливней стали 58 человек, в Кении - 13. Специалисты не исключают, что нынешние необычно сильные и длительные дожди в этой части Африки являются следствием климатического явления Эль-Ниньо.

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Версия на английском языке Burundi appeals for aid as rains, floods displace 100,000
Версия на азербайджанском языке Burundidə leysan yağışları nəticəsində 200 mindən çox insan zərər çəkib

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