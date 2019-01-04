 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Число погибших в результате столкновений в Буркина-Фасо достигло 46 человек

    В Буркина-Фасо число погибших в результате столкновений достигло 46 человек.

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ В Буркина-Фасо число погибших в результате столкновений достигло 46 человек.

    Как передаёт Report со ссылкой на «РИА Новости», об этом сообщает местный портал Faso.

    По словам официального представителя правительства страны Реми Данджину, число погибших в результате межэтнических столкновений, начавшихся во вторник в Буркина-Фасо, увеличилось до 46.

    Конфликт начался во вторник с нападения неизвестных на деревню на севере страны, где проживали представители племени моси. Местные жители в ответ предприняли несколько атак на поселения народности фульбе, обвиняя их в укрывательстве нападавших.

    Представитель правительства страны Реми Данджину назвал зачинщиков конфликта террористами, заинтересованными в разжигании межэтнической розни.

    Ранее сообщалось о 13 жертвах нападений.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi