Число погибших в результате столкновений в Буркина-Фасо достигло 46 человек

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ В Буркина-Фасо число погибших в результате столкновений достигло 46 человек.

Как передаёт Report со ссылкой на «РИА Новости», об этом сообщает местный портал Faso.

По словам официального представителя правительства страны Реми Данджину, число погибших в результате межэтнических столкновений, начавшихся во вторник в Буркина-Фасо, увеличилось до 46.

Конфликт начался во вторник с нападения неизвестных на деревню на севере страны, где проживали представители племени моси. Местные жители в ответ предприняли несколько атак на поселения народности фульбе, обвиняя их в укрывательстве нападавших.

Представитель правительства страны Реми Данджину назвал зачинщиков конфликта террористами, заинтересованными в разжигании межэтнической розни.

Ранее сообщалось о 13 жертвах нападений.