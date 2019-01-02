В Буркина-Фасо 13 человек погибли в результате вооруженных нападений

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Тринадцать человек погибли в результате вооруженных нападений на севере Буркина-Фасо.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местный портал Faso.

Как сообщается, инцидент произошел 1 января. Неизвестные убили шесть человек, среди которых был глава деревни и его сын. В ответ местные жители убили семерых человек из народности Фульбе (Peuhl).

Отмечается, что после инцидента на место происшествия были введены силы безопасности для стабилизации ситуации.

Ранее власти Буркина-Фасо объявили режим чрезвычайного положения в ряде северных провинций из-за активизации действующих в стране исламистских группировок.