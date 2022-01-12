В Буркина-Фасо арестовали военных, готовивших госпереворот

Группа военных, которые подозреваются в подготовке захвата власти в стране, арестована в Буркина-Фасо.

Группа военных, которые подозреваются в подготовке захвата власти в стране, арестована в Буркина-Фасо.

Как передает Report, об этом сообщило Буркинийское информационное агентство со ссылкой на военную юстицию страны.

"Военный трибунал открыл 8 января дело по доносу одного из участников группы, которая подозревается в попытке дестабилизации республиканских институтов, - говорится в коммюнике военной юстиции. - Военной полицией начато расследование с целью выяснения всех обстоятельств дела. В результате к 11 января арестованы восемь военнослужащих, они уже допрошены".

В последние несколько месяцев президент Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе провел несколько крупных перестановок в командовании вооруженными силами страны. При этом несколько военных потерял свои посты.