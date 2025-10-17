В Бухаресте произошел сильный взрыв в многоэтажке, есть погибшие и раненые
- 17 октября, 2025
- 11:55
В Бухаресте (Румыния) сегодня утром произошел сильный взрыв в одной из жилых многоэтажек. В результате случившегося два человека погибли, 12 пострадали.
Как передает Report, об этом сообщает News.ro.
Сообщается, что в восьмиэтажном доме в районе Рахова повреждены два этажа, наибольший ущерб нанесен квартирам на верхних этажах и угловых секциях. Кроме того, повреждены еще один жилой дом и средняя школа.
