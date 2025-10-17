Buxarestdə yaşayış binasında güclü partlayış olub, ölən və yaralananlar var
Digər ölkələr
- 17 oktyabr, 2025
- 12:11
Bu gün səhər saatlarında Buxarestdə (Rumıniya) çoxmərtəbəli yaşayış binalarından birində güclü partlayış baş verib, iki nəfər həlak olub, 12 nəfər xəsarət alıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "News.ro" məlumat yayıb.
Raxov rayonunda yerləşən səkkizmərtəbəli binanın iki mərtəbəsi zədələnib. Bundan başqa, daha bir yaşayış binasına və orta məktəbə də ziyan dəyib.
Son xəbərlər
13:26
Dövlət borcunun idarəedilməsi ilə bağlı strategiyanın növbəti mərhələsinin hazırlıqlarına başlanılıbMaliyyə
13:25
Qırğızıstanda Azərbaycanla birgə fondun dəstəyi sayəsində kovrolin istehsalı müəssisəsi yaradılacaqBiznes
13:22
Azərbaycan dəyişkən faiz dərəcəli borcunun xüsusi çəkisini 16 %-ə endiribMaliyyə
13:18
Orxan Nəzərli: "İqtisadiyyatın şəffaflıq səviyyəsinin mütəmadi qiymətləndirilməsi əhəmiyyətlidir"Biznes
13:15
Azərbaycanın zəmanət portfelinin dəyəri 11 milyard manata yaxındırMaliyyə
13:14
Dünya Şəhərsalma Forumuna hazırlıq işlərinə başlanılıbİnfrastruktur
13:14
Göyçayda avtomobil su kanalına aşıb, sürücü ölübHadisə
13:10
Foto
Video
Füzuli sakini: Bura köçəndən sanki yenidən doğulmuşamQarabağ
13:08