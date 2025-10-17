İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu

    Buxarestdə yaşayış binasında güclü partlayış olub, ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    • 17 oktyabr, 2025
    • 12:11
    Buxarestdə yaşayış binasında güclü partlayış olub, ölən və yaralananlar var

    Bu gün səhər saatlarında Buxarestdə (Rumıniya) çoxmərtəbəli yaşayış binalarından birində güclü partlayış baş verib, iki nəfər həlak olub, 12 nəfər xəsarət alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "News.ro" məlumat yayıb.

    Raxov rayonunda yerləşən səkkizmərtəbəli binanın iki mərtəbəsi zədələnib. Bundan başqa, daha bir yaşayış binasına və orta məktəbə də ziyan dəyib.

    Buxarest Yaşayış binası partlayış
    Video
    В Бухаресте произошел сильный взрыв в многоэтажке, есть погибшие и раненые

    Son xəbərlər

    13:26

    Dövlət borcunun idarəedilməsi ilə bağlı strategiyanın növbəti mərhələsinin hazırlıqlarına başlanılıb

    Maliyyə
    13:25

    Qırğızıstanda Azərbaycanla birgə fondun dəstəyi sayəsində kovrolin istehsalı müəssisəsi yaradılacaq

    Biznes
    13:22

    Azərbaycan dəyişkən faiz dərəcəli borcunun xüsusi çəkisini 16 %-ə endirib

    Maliyyə
    13:18

    Orxan Nəzərli: "İqtisadiyyatın şəffaflıq səviyyəsinin mütəmadi qiymətləndirilməsi əhəmiyyətlidir"

    Biznes
    13:15

    Azərbaycanın zəmanət portfelinin dəyəri 11 milyard manata yaxındır

    Maliyyə
    13:14

    Dünya Şəhərsalma Forumuna hazırlıq işlərinə başlanılıb

    İnfrastruktur
    13:14

    Göyçayda avtomobil su kanalına aşıb, sürücü ölüb

    Hadisə
    13:10
    Foto
    Video

    Füzuli sakini: Bura köçəndən sanki yenidən doğulmuşam

    Qarabağ
    13:08

    "Real"ın qapıçısı İngiltərə klubunda dünya çempionunu əvəzləyə bilər

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti