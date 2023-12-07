В Брюсселе в результате перестрелки пострадали четыре человека

Четыре человека получили ранения, в том числе один - тяжелое, в результате перестрелки в торговом квартале Туазон д'Ор в центре Брюсселя.

Четыре человека получили ранения, в том числе один - тяжелое, в результате перестрелки в торговом квартале Туазон д'Ор в центре Брюсселя.

Как передает Report , об этом сообщила газета Dernière Heure.

Все пострадавшие госпитализированы, полицейские оцепили место происшествия. В полиции Брюсселя изданию сообщили, что перестрелка имела криминальный характер, террористический след исключается.

Правоохранители ведут поиски стрелявшего, информации о нем пока нет. По сообщению газеты, главной версией является сведение счетов в среде торговцев наркотиками.