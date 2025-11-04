В Брюсселе раздались новые выстрелы, обнаружены около 20 гильз от Калашникова

В Андерлехте (юго-запад Брюсселя) раздались новые выстрелы, обнаружены 18 гильз от автомата Калашникова.

Как передает Report, об этом сообщил местный телеканал Bx1.

"В ночь на вторник в Андерлехте раздались новые выстрелы. События произошли на площади Лемменс, на пересечении с улицей Де Ла Буж. На месте происшествия было обнаружено 18 гильз от автомата Калашникова. Следы от пуль зафиксированы на фасаде дома, а также на автомобилях. Пострадавших нет", - сообщил телеканал.

Отмечается, что этот район известен как место торговли наркотиками.

Напомним, что недавно в Брюсселе в результате столкновений враждующих группировок, два человека получили огнестрельное ранение.