В Брюсселе раздались новые выстрелы, обнаружены около 20 гильз от Калашникова
Другие страны
- 04 ноября, 2025
- 14:36
В Андерлехте (юго-запад Брюсселя) раздались новые выстрелы, обнаружены 18 гильз от автомата Калашникова.
Как передает Report, об этом сообщил местный телеканал Bx1.
"В ночь на вторник в Андерлехте раздались новые выстрелы. События произошли на площади Лемменс, на пересечении с улицей Де Ла Буж. На месте происшествия было обнаружено 18 гильз от автомата Калашникова. Следы от пуль зафиксированы на фасаде дома, а также на автомобилях. Пострадавших нет", - сообщил телеканал.
Отмечается, что этот район известен как место торговли наркотиками.
Напомним, что недавно в Брюсселе в результате столкновений враждующих группировок, два человека получили огнестрельное ранение.
Последние новости
15:35
Скончался бывший вице-президент СШАДругие страны
15:25
Четыре человека погибли из-за тайфуна на ФилиппинахДругие страны
15:24
Микаил Джаббаров: Продление налоговых льгот БСЗ поддержано из-за его стратегического значенияИнфраструктура
15:19
Посол Ирана: В ближайшие месяцы на границе откроется новый КППВнешняя политика
15:10
Казахстан в октябре нарастил экспорт нефти по БТД в 1,5 разаЭнергетика
15:00
Жанна Андреасян: Азербайджанский язык преподается в 3-х школах АрменииВ регионе
14:54
Министр: Ставка подоходного налога в Азербайджане одна из самых низких в миреФинансы
14:52
76% льготных кредитов Фонда развития предпринимательства пришлось на долю регионовФинансы
14:45
Фото