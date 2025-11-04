Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    В Брюсселе раздались новые выстрелы, обнаружены около 20 гильз от Калашникова

    • 04 ноября, 2025
    • 14:36
    В Брюсселе раздались новые выстрелы, обнаружены около 20 гильз от Калашникова

    В Андерлехте (юго-запад Брюсселя) раздались новые выстрелы, обнаружены 18 гильз от автомата Калашникова.

    Как передает Report, об этом сообщил местный телеканал Bx1.

    "В ночь на вторник в Андерлехте раздались новые выстрелы. События произошли на площади Лемменс, на пересечении с улицей Де Ла Буж. На месте происшествия было обнаружено 18 гильз от автомата Калашникова. Следы от пуль зафиксированы на фасаде дома, а также на автомобилях. Пострадавших нет", - сообщил телеканал.

    Отмечается, что этот район известен как место торговли наркотиками.

    Напомним, что недавно в Брюсселе в результате столкновений враждующих группировок, два человека получили огнестрельное ранение.

