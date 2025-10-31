Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    В Брюсселе два человека получили огнестрельные ранения при разборках банд

    Другие страны
    • 31 октября, 2025
    • 15:25
    В Брюсселе два человека получили огнестрельные ранения при разборках банд

    В столице Бельгии Брюсселе в результате столкновений враждующих группировок, два человека получили огнестрельное ранение.

    Как передает Report со ссылкой на информационное агентство Reuters, об этом в пятницу сообщает брюссельское управление прокуратуры.

    По информации, инцидент произошел 30 октября на площади Вифлеем в коммуне Сен-Жиль, около 02:30 по Гринвичу (6:30 по Баку).

    На месте происшествия были обнаружены двое пострадавших с огнестрельными ранениями, а также гильзы от пистолета. Ранения пострадавших не представляют угрозы для жизни.

    Также сообщается еще о двух задержанных подозреваемых.

    "Точные обстоятельства инцидента станут предметом тщательного расследования", - сообщает прокуратура.

