В Брюсселе два человека получили огнестрельные ранения при разборках банд

В столице Бельгии Брюсселе в результате столкновений враждующих группировок, два человека получили огнестрельное ранение.

Как передает Report со ссылкой на информационное агентство Reuters, об этом в пятницу сообщает брюссельское управление прокуратуры.

По информации, инцидент произошел 30 октября на площади Вифлеем в коммуне Сен-Жиль, около 02:30 по Гринвичу (6:30 по Баку).

На месте происшествия были обнаружены двое пострадавших с огнестрельными ранениями, а также гильзы от пистолета. Ранения пострадавших не представляют угрозы для жизни.

Также сообщается еще о двух задержанных подозреваемых.

"Точные обстоятельства инцидента станут предметом тщательного расследования", - сообщает прокуратура.