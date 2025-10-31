В Брюсселе два человека получили огнестрельные ранения при разборках банд
Другие страны
- 31 октября, 2025
- 15:25
В столице Бельгии Брюсселе в результате столкновений враждующих группировок, два человека получили огнестрельное ранение.
Как передает Report со ссылкой на информационное агентство Reuters, об этом в пятницу сообщает брюссельское управление прокуратуры.
По информации, инцидент произошел 30 октября на площади Вифлеем в коммуне Сен-Жиль, около 02:30 по Гринвичу (6:30 по Баку).
На месте происшествия были обнаружены двое пострадавших с огнестрельными ранениями, а также гильзы от пистолета. Ранения пострадавших не представляют угрозы для жизни.
Также сообщается еще о двух задержанных подозреваемых.
"Точные обстоятельства инцидента станут предметом тщательного расследования", - сообщает прокуратура.
Последние новости
15:50
Автобусы по маршруту "Эльмляр академиясы" - Баиловский парк обновляютсяИнфраструктура
15:41
Фото
Эльчин Юсубов: Ведется подготовка к заселению жителей в 11 селах ХоджалыДругие
15:38
Sagrada Familia Church в Барселоне стала самой высокой церковью в миреЭто интересно
15:37
Граф Парижский: Украденные из Лувра драгоценности - бесценное наследие ФранцииДругие страны
15:35
Асмир Бегович: У "Карабаха" хорошие шансы пройти в следующий раунд ЛЧФутбол
15:27
SpaceX получит $2 млрд на разработку спутников в рамках оборонного проекта ТрампаДругие страны
15:25
В Брюсселе два человека получили огнестрельные ранения при разборках бандДругие страны
15:20
Лукашенко: Беларусь не будет ввязываться в войнуДругие страны
15:17