В Брюсселе начинает работу девятая встреча в формате "Рамштайн"

Сегодня в Брюссель прибыли глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников для участия в 9-ом заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Сегодня в Брюссель для участия в 9-ом заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" прибыли глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

"Всегда приятно встретиться с моим хорошим другом и украинским коллегой Алексеем Резниковым. Более 50 стран-участниц UDCG (Контактной группы по обороне Украины) объединились с вами в этой борьбе за суверенитет и самооборону Украины", - написал глава Пентагона в своем Twitter.

В рамках заседания, которое пройдет в штаб-квартире НАТО, участники коалиции будут решать вопрос передачи авиации украинским военным.

Участники встречи также обсудят формирование запаса боеприпасов, тренировку украинских военных и стабильность западной поддержки – в частности, логистику, обслуживание, ремонт и практическую реализацию "Военного шенгена".