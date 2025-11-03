Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    В Брюсселе 4 ноября состоится саммит по вопросам Евроинтеграции

    Другие страны
    • 03 ноября, 2025
    • 18:59
    В Брюсселе 4 ноября состоится саммит по вопросам Евроинтеграции

    В Брюсселе 4 ноября состоится саммит по вопросам расширения, где лидеры стран-членов и кандидатов на вступление обсудят евроинтеграцию.

    Как передает Report, об этом РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

    Отмечается, что на мероприятии ожидается выступление президента Украины Владимира Зеленского и участие председателя Евросовета Антониу Кошты.

    "Саммит соберет вместе президента Украины Владимира Зеленского, его коллег из Молдовы и Сербии - Майю Санду и Александара Вучича", - пишет телеканал.

    Также ожидается присутствие трех премьер-министров, представляющих Западные Балканы: Эди Раму из Албании, Милойко Спаича из Черногории и Христиана Микоски из Северной Македонии. Речь идет и об участии европейского комиссара по вопросам расширения Марты Кос.

    При этом пока неизвестно, в каком формате ожидается участие лидеров европейских стран.

    Украина Евросоюз Брюссель Антониу Кошта Владимир Зеленский Эди Рама Александр Вучич
    Noyabrın 4-də Brüsseldə Avrointeqrasiya üzrə sammit keçiriləcək

    Последние новости

    19:32

    Amazon и OpenAI подписали контракт на $38 млрд

    ИКТ
    19:18
    Видео

    ВМС Украины поразили буровую установкку "Сиваш"

    Другие страны
    19:12

    В клубе "Нефтчи" произошли кадровые изменения

    Индивидуальные
    19:07

    В Турции заявили о готовности приложить все усилия для мира на Ближнем востоке

    Другие
    18:59

    В Брюсселе 4 ноября состоится саммит по вопросам Евроинтеграции

    Другие страны
    18:49

    В Армении при обрушении жилого дома погиб мужчина

    В регионе
    18:45

    ЕС обсуждает с Китаем экспортные ограничения и рассматривает встречные меры

    Другие страны
    18:27
    Фото
    Видео

    АПБА отправило на утилизацию 480 кг сырья для мороженого из Европы

    Здоровье
    18:26
    Фото

    Президент Ильхам Алиев выступил на юбилее НАНА - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    Лента новостей