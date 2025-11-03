В Брюсселе 4 ноября состоится саммит по вопросам Евроинтеграции
- 03 ноября, 2025
- 18:59
В Брюсселе 4 ноября состоится саммит по вопросам расширения, где лидеры стран-членов и кандидатов на вступление обсудят евроинтеграцию.
Как передает Report, об этом РБК-Украина со ссылкой на Euronews.
Отмечается, что на мероприятии ожидается выступление президента Украины Владимира Зеленского и участие председателя Евросовета Антониу Кошты.
"Саммит соберет вместе президента Украины Владимира Зеленского, его коллег из Молдовы и Сербии - Майю Санду и Александара Вучича", - пишет телеканал.
Также ожидается присутствие трех премьер-министров, представляющих Западные Балканы: Эди Раму из Албании, Милойко Спаича из Черногории и Христиана Микоски из Северной Македонии. Речь идет и об участии европейского комиссара по вопросам расширения Марты Кос.
При этом пока неизвестно, в каком формате ожидается участие лидеров европейских стран.