В британском городе Страут из-за пожара в частном доме погибли мать и двое детей

    • 29 декабря, 2025
    • 17:18
    В результате пожара частном доме в городе Страуд графства Глостершир (Великобритания), погибли мать и двое детей.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал Sky news, об этом в ходе брифинга сообщил старший инспектор полиции Ян Флетчер.

    "Мать и двое детей, семилетняя девочка и четырехлетний мальчик, первоначально числились пропавшими без вести, но впоследствии полиция подтвердила их гибель. Отец, действующий сотрудник полиции Глостершира, пытался попасть в детскую спальню, чтобы спасти детей. Но из-за сильного пожара ему не удалось проникнуть в комнату. Но он выжил и был доставлен в Королевскую больницу Глостершира для лечения", - отметил он.

    На месте происшествия были вызваны сотрудники полиции, а также бригады пожарно-спасательной службы Глостершира и скорой помощи.

    По словам заместителя начальника пожарной охраны Натаниэля Хутона, пожарные приложили неимоверные усилия, чтобы проникнуть внутрь, но не удалось спасти их. Имуществу нанесен значительный ущерб, и работы продолжаются, чтобы выяснить, из-за чего начался пожар.

