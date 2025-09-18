В Британии задержали трех человек по подозрению в шпионаже на Россию
Другие страны
- 18 сентября, 2025
- 15:24
Британская полиция задержала в четверг трех человек, подозреваемых в сотрудничестве с российскими разведывательными службами.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что среди подозреваемых двое мужчин и одна женщина.
Они были задержаны в графстве Эссекс по подозрению в преступлениях, попадающих под действие Закона о национальной безопасности.
При этом сообщается, что все трое задержанных отпущены под залог.
Последние новости
17:01
Азербайджан начал поставки бензина AI-92 в АфганистанЭнергетика
16:55
Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащихВ регионе
16:51
Двое израильтян погибли в стрельбе на границе с ИорданиейДругие страны
16:51
Захарова: Пограничный корабль ФСБ России зайдет в порт Баку на следующей неделеВ регионе
16:50
Белгород-Днестровский порт намерен перенять опыт Азербайджана в мультимодальных перевозкахИнфраструктура
16:42
Во Франции число арестованных составило почти 100 человек - ОБНОВЛЕНО-4Другие страны
16:42
Синоптики предупредили о сильном ветре в АзербайджанеЭкология
16:32
Еврокомиссар Марта Кос после Азербайджана отправится в АрмениюВ регионе
16:29