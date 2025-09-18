В Британии задержали трех человек по подозрению в шпионаже на Россию

Британская полиция задержала в четверг трех человек, подозреваемых в сотрудничестве с российскими разведывательными службами.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что среди подозреваемых двое мужчин и одна женщина.

Они были задержаны в графстве Эссекс по подозрению в преступлениях, попадающих под действие Закона о национальной безопасности.

При этом сообщается, что все трое задержанных отпущены под залог.