    В Британии задержали трех человек по подозрению в шпионаже на Россию

    Другие страны
    • 18 сентября, 2025
    • 15:24
    В Британии задержали трех человек по подозрению в шпионаже на Россию
    Foto: Sud.ua

    Британская полиция задержала в четверг трех человек, подозреваемых в сотрудничестве с российскими разведывательными службами.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

    Отмечается, что среди подозреваемых двое мужчин и одна женщина.

    Они были задержаны в графстве Эссекс по подозрению в преступлениях, попадающих под действие Закона о национальной безопасности.

    При этом сообщается, что все трое задержанных отпущены под залог.

