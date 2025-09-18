İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    Britaniyada Rusiyaya casusluqda şübhəli bilinən üç nəfər saxlanılıb

    Digər ölkələr
    • 18 sentyabr, 2025
    • 15:40
    Britaniyada Rusiyaya casusluqda şübhəli bilinən üç nəfər saxlanılıb
    Foto: Sud.ua

    Böyük Britaniya polisi Rusiya kəşfiyyat xidmətləri ilə əməkdaşlıqda şübhəli bilinən üç nəfəri saxlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" məlumat yayıb.

    Qeyd olunur ki, şübhəlilər Milli Təhlükəsizlik Qanunu çərçivəsində cinayətlərdə şübhəli bilinərək Essex qraflığında saxlanıblar.

    Bildirilir ki, saxlanılan üç nəfərin hər biri girov müqabilində azad edilib.

    В Британии задержали трех человек по подозрению в шпионаже на Россию

