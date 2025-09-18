Britaniyada Rusiyaya casusluqda şübhəli bilinən üç nəfər saxlanılıb
- 18 sentyabr, 2025
- 15:40
Böyük Britaniya polisi Rusiya kəşfiyyat xidmətləri ilə əməkdaşlıqda şübhəli bilinən üç nəfəri saxlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" məlumat yayıb.
Qeyd olunur ki, şübhəlilər Milli Təhlükəsizlik Qanunu çərçivəsində cinayətlərdə şübhəli bilinərək Essex qraflığında saxlanıblar.
Bildirilir ki, saxlanılan üç nəfərin hər biri girov müqabilində azad edilib.
