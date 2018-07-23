В Британии составили фоторобот подозреваемой в отравлении Скрипалей

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Британские полицейские составили фоторобот главной подозреваемой в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.

По информации издания, изображение получили с записей, снятых камерами видеонаблюдения в Солсбери. Как утверждается в статье, полиция при этом использовала технологии распознавания лиц. Фоторобот уже показали ключевым свидетелям инцидента в Солсбери и допросили их относительно некой женщины.