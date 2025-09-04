Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    В Британии сообщили, что численность армии страны продолжает падать

    Другие страны
    • 04 сентября, 2025
    • 07:48
    В Британии сообщили, что численность армии страны продолжает падать

    Численность вооруженных сил Великобритании продолжает сокращаться, несмотря на кампанию по набору личного состава.

    Как передает Report, об этом сообщила британская газета The Times со ссылкой на данные минобороны королевства.

    Согласно данным ведомства, за год на службу поступили 13 520 новобранцев, при этом покинули ее 14 020 человек.

    Несмотря на это, число заявок на прием в армию возросло на 43,2% по сравнению с годом ранее.

    Пресс-секретарь министерства обороны Великобритании заявил Times, что цели по набору в армию не выполняются последние 14 лет, однако власти предпринимают меры для изменения ситуации.

