    Böyük Britaniya Ordusunun şəxsi heyətinin sayını azalmaqda davam edir

    • 04 sentyabr, 2025
    • 08:23
    Böyük Britaniya Ordusunun şəxsi heyətinin sayını azalmaqda davam edir

    Böyük Britaniya Silahlı Qüvvələrinin şəxsi heyətinin sayı yığım kampaniyasına baxmayaraq, azalmağa davam edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Britaniyanın "The Times" qəzeti Krallığın Müdafiə Nazirliyinin məlumatlarına istinadən məlumat yayıb.

    Nazirliyin məlumatına görə, il ərzində xidmətə 13 520 yeni hərbi qulluqçu qəbul olunub, 14 020 nəfər isə ordunu tərk edib.

    Buna baxmayaraq, orduya qəbulla bağlı müraciətlərin sayı əvvəlki illə müqayisədə 43,2 % artıb.

    Britaniya Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü "Times" qəzetinə bildirib ki, son 14 ildə ordu üçün işə qəbulla bağlı hədəflər yerinə yetirilməyib, lakin hakimiyyət vəziyyəti dəyişmək üçün addımlar atır.

    Britaniya ordu Şəxsi heyət
