Böyük Britaniya Ordusunun şəxsi heyətinin sayını azalmaqda davam edir
Digər ölkələr
- 04 sentyabr, 2025
- 08:23
Böyük Britaniya Silahlı Qüvvələrinin şəxsi heyətinin sayı yığım kampaniyasına baxmayaraq, azalmağa davam edir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Britaniyanın "The Times" qəzeti Krallığın Müdafiə Nazirliyinin məlumatlarına istinadən məlumat yayıb.
Nazirliyin məlumatına görə, il ərzində xidmətə 13 520 yeni hərbi qulluqçu qəbul olunub, 14 020 nəfər isə ordunu tərk edib.
Buna baxmayaraq, orduya qəbulla bağlı müraciətlərin sayı əvvəlki illə müqayisədə 43,2 % artıb.
Britaniya Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü "Times" qəzetinə bildirib ki, son 14 ildə ordu üçün işə qəbulla bağlı hədəflər yerinə yetirilməyib, lakin hakimiyyət vəziyyəti dəyişmək üçün addımlar atır.
Son xəbərlər
08:58
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (04.09.2025)Maliyyə
08:53
Füzulinin Alxanlı kəndində taxıl sahəsi yanıbHadisə
08:49
Naxçıvanda narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edən şəxs saxlanılıbHadisə
08:39
Bakının Nərimanov rayonunda qazın verilişində fasilə olacaqEnergetika
08:32
Foto
DGK: Qızıl-zinət əşyalarının qanunsuz keçirilməsinin qarşısı alınıbHadisə
08:30
Zaxarova: Rusiya Minsk qrupunun buraxılmasını əsaslı hesab edirRegion
08:23
Böyük Britaniya Ordusunun şəxsi heyətinin sayını azalmaqda davam edirDigər ölkələr
08:14
Foto
Bakının bir sıra yollarında tıxac müşahidə olunurİnfrastruktur
07:56