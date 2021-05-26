О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Британии скончался Уильям Шекспир, вторым привитый от COVID-19

В Британии скончался Уильям Шекспир, вторым привитый от COVID-19 Уильям Шекспир, второй человек, получивший прививку от коронавируса с момента начала массовой вакцинации в Великобритании, скончался в возрасте 81 года.
Другие страны
26 мая 2021 г. 02:14
В Британии скончался Уильям Шекспир, вторым привитый от COVID-19

Уильям Шекспир, второй человек, получивший прививку от коронавируса с момента начала массовой вакцинации в Великобритании, скончался в возрасте 81 года.

Как передает Report, об этом сообщает газета Daily Mail.

По ее данным, Шекспир скончался в больнице от инсульта после продолжительной болезни, не связанной с коронавирусом. Мужчина был привит препаратом Pfizer/BioNTech 8 декабря 2020 года в медицинском центре при Университете Ковентри.

Первым человеком в мире, получившим прививку от коронавируса, стала 91-летняя жительница Великобритании Маргарет Кинан.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Dünyada ikinci peyvənd olunmuş Vilyam Şekspir ölüb

Самое важное

Президент: Идет серьезная работа по подготовке генеральных планов городов Шуша и Агдам
Президент: Идет серьезная работа по подготовке генеральных планов городов Шуша и Агдам
25 мая 2021 г. 19:57
Иран поздравил Азербайджан с победой
Иран поздравил Азербайджан с победой
25 мая 2021 г. 19:23
Ильхам Алиев: Иран и Азербайджан, как две братские страны, должны координировать усилия
Ильхам Алиев: Иран и Азербайджан, как две братские страны, должны координировать усилия
25 мая 2021 г. 18:10
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Ирана - ОБНОВЛЕНО
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Ирана - ОБНОВЛЕНО
25 мая 2021 г. 17:50
Обнародованы правила получения COVID-паспорта 
Обнародованы правила получения COVID-паспорта 
25 мая 2021 г. 17:29
Кабмин: метро и автобусы не будут работать по выходным
Кабмин: метро и автобусы не будут работать по выходным
25 мая 2021 г. 15:21
В ближайшие дни в Азербайджан поступит вакцина Pfizer-BioNTech
В ближайшие дни в Азербайджан поступит вакцина Pfizer-BioNTech
25 мая 2021 г. 13:37
Турал Гянджалиев: Шуша станет одной из самых красивых культурных столиц мира
Турал Гянджалиев: Шуша станет одной из самых красивых культурных столиц мира
25 мая 2021 г. 12:53
В Азербайджане отменяется обязательное ношение масок на открытом воздухе
В Азербайджане отменяется обязательное ношение масок на открытом воздухе
25 мая 2021 г. 12:31
В Баку возобновит работу метро
В Баку возобновит работу метро
25 мая 2021 г. 12:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi