В Британии скончался Уильям Шекспир, вторым привитый от COVID-19

Уильям Шекспир, второй человек, получивший прививку от коронавируса с момента начала массовой вакцинации в Великобритании, скончался в возрасте 81 года.
Как передает Report, об этом сообщает газета
По ее данным, Шекспир скончался в больнице от инсульта после продолжительной болезни, не связанной с коронавирусом. Мужчина был привит препаратом Pfizer/BioNTech 8 декабря 2020 года в медицинском центре при Университете Ковентри.
Первым человеком в мире, получившим прививку от коронавируса, стала 91-летняя жительница Великобритании Маргарет Кинан.