В Британии признали распространение в стране нового штамма COVID-19

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид признал, что в стране распространяется новый вариант штамма "дельта", однако пока нет доказательств, что он может быть более опасен.

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид признал, что в стране распространяется новый вариант штамма "дельта", однако пока нет доказательств, что он может быть более опасен.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом министр заявил на пресс-конференции.

"COVID19 мутирует, и мы постоянно выявляем новые варианты, в том числе новый вариант штамма "дельта", который в настоящий момент известен как AY.4.2. И этот новый вариант сейчас распространяется. Хотя на данный момент нет причин считать, что AY.4.2 более опасен, но что насчет следующего варианта, который может быть более опасен? Мы должны быть готовы", - заявил он на пресс-конференции.