О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Британии признали распространение в стране нового штамма COVID-19

В Британии признали распространение в стране нового штамма COVID-19 Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид признал, что в стране распространяется новый вариант штамма "дельта", однако пока нет доказательств, что он может быть более опасен.
Другие страны
20 октября 2021 г. 21:58
В Британии признали распространение в стране нового штамма COVID-19

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид признал, что в стране распространяется новый вариант штамма "дельта", однако пока нет доказательств, что он может быть более опасен.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом министр заявил на пресс-конференции.

"COVID19 мутирует, и мы постоянно выявляем новые варианты, в том числе новый вариант штамма "дельта", который в настоящий момент известен как AY.4.2. И этот новый вариант сейчас распространяется. Хотя на данный момент нет причин считать, что AY.4.2 более опасен, но что насчет следующего варианта, который может быть более опасен? Мы должны быть готовы", - заявил он на пресс-конференции.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Президент: Дан старт процессу привлечения к ответственности участвовавших в незаконной эксплуатации месторождения Вежнали
Президент: Дан старт процессу привлечения к ответственности участвовавших в незаконной эксплуатации месторождения Вежнали
20 октября 2021 г. 20:58
Глава государства: В Зангилане будет создан современный транспортно-логистический центр
Глава государства: В Зангилане будет создан современный транспортно-логистический центр
20 октября 2021 г. 20:44
Президент: Последние события, связанные с открытием Зангезурского коридора, показывают, что мы достигаем желаемого
Президент: Последние события, связанные с открытием Зангезурского коридора, показывают, что мы достигаем желаемого
20 октября 2021 г. 20:36
Президент: Мы усилили нашу армию, укрепили экономику и добились исторической справедливости
Президент: Мы усилили нашу армию, укрепили экономику и добились исторической справедливости
20 октября 2021 г. 20:29
Глава государства: После 27 лет армянской оккупации Зангилан вернулся на Родину
Глава государства: После 27 лет армянской оккупации Зангилан вернулся на Родину
20 октября 2021 г. 20:22
Ильхам Алиев: Это наша победа, победа азербайджанского народа
Ильхам Алиев: Это наша победа, победа азербайджанского народа
20 октября 2021 г. 20:16
Количество поездов Баку-Сумгайыт увеличивается
ФотоКоличество поездов Баку-Сумгайыт увеличивается
20 октября 2021 г. 17:40
Ветеран Отечественной войны: Мой истинный дом на склонах гор - в Лачыне
Ветеран Отечественной войны: Мой истинный дом на склонах гор - в Лачыне
20 октября 2021 г. 16:30
Минздрав Азербайджана обратился к родителям учеников
Минздрав Азербайджана обратился к родителям учеников
20 октября 2021 г. 16:20
Тайяр Эйвазов: Коронавирус среди детей не разросся до эпидемии
Тайяр Эйвазов: Коронавирус среди детей не разросся до эпидемии
20 октября 2021 г. 15:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi