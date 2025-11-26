Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    В Британии приостановили использование бронемашин Ajax

    • 26 ноября, 2025
    В Британии приостановили использование бронемашин Ajax

    Минобороны Великобритании приостановило использование новых боевых бронированных машин Ajax из-за того, что они вызывают проблемы со слухом у военнослужащих.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на представителя военного ведомства.

    Отмечается, что соответствующее решение было принято замминистра обороны Люком Поллардом в "качестве меры предосторожности". Пауза будет действовать в течение двух недель пока ведется проверка безопасности использования Ajax.

    В Минобороны королевства заявили, что около 30 военнослужащих пожаловались на проблемы со слухом после учебного применения бронемашин на минувших выходных. Некоторым из них потребовалась медицинская помощь.

    Соединенное Королевство заключило контракт на создание 589 машин Ajax с компанией General Dynamics UK еще в 2014 году. Поставки должны были начаться в 2017 году, однако это произошло только в текущем году. Испытания машин дважды приостанавливались из-за проблем, связанных, в частности, с ухудшением слуха у экипажей. У военнослужащих после нахождения в них были также выявлены отеки суставов. Эксперты связывают это с конструктивными дефектами машин, которые выражаются в чрезмерной вибрации, в том числе не позволяющей вести стрельбу во время движения.

    Böyük Britaniya "Ajax" zirehli maşınlarının istifadəsini dayandırıb

