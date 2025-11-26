İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    Böyük Britaniya "Ajax" zirehli maşınlarının istifadəsini dayandırıb

    Digər ölkələr
    • 26 noyabr, 2025
    • 00:46
    Böyük Britaniya Ajax zirehli maşınlarının istifadəsini dayandırıb

    Böyük Britaniya Müdafiə Nazirliyi hərbçilərdə eşitmə problemlərinə səbəb olduğu üçün yeni "Ajax" zirehli döyüş maşınlarının istifadəsini dayandırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Financial Times" qəzeti nazirliyin nümayəndəsinə istinadən məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, müvafiq qərar müdafiə nazirinin müavini Luk Pollard tərəfindən "ehtiyat tədbiri" kimi qəbul edilib. Fasilə iki həftə davam edəcək və bu müddətdə "Ajax" maşınlarının istifadəsinin təhlükəsizliyi yoxlanılacaq.

    Krallığın Müdafiə Nazirliyi açıqlayıb ki, təlimlərdə zirehli maşınlardan istifadə etdikdən sonra təxminən 30 hərbçi eşitmə problemlərindən şikayətlənib. Onlardan bəzilərinə tibbi yardım göstərilib.

    Birləşmiş Krallıq hələ 2014-cü ildə "General Dynamics UK" şirkəti ilə 589 "Ajax" maşınının istehsalı üçün müqavilə imzalayıb. Təchizat 2017-ci ildə başlamalı idi, lakin yalnız cari ildə həyata keçirilib. Maşınların sınaqları ekipaj üzvlərində eşitmə problemləri ilə bağlı iki dəfə dayandırılıb. Hərbçilərdə maşınlarda olduqdan sonra oynaq şişləri də müşahidə olunub. Mütəxəssislər bunu maşınların konstruktiv qüsurları ilə – həddindən artıq vibrasiya ilə əlaqələndirirlər. Bu vibrasiya həm də hərəkət zamanı atəş açmağa imkan vermir.

    "Ajax" Böyük Britaniya zirehli maşın
    В Британии приостановили использование бронемашин Ajax

    Son xəbərlər

    01:57

    UEFA Çempionlar Liqası: "Barselona" "Çelsi"yə, "Mançester Siti" "Bayer 04" klubuna uduzub

    Futbol
    01:51
    Foto
    Video

    UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ" "Napoli" səfərindən məğlub qayıdır -  YENİLƏNİB-6

    Futbol
    01:48

    "Reuters": "Lukoyl"un həmtəsisçisi olan Fedun şirkətdəki payını satıb

    Biznes
    01:22

    Bolsonaru 27 illik həbs cəzasını çəkməyə başlayıb

    Digər ölkələr
    01:09
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Zəngəzurda Dağlıq Altay toponimi - Baldırğanlıq

    Daxili siyasət
    00:46

    Böyük Britaniya "Ajax" zirehli maşınlarının istifadəsini dayandırıb

    Digər ölkələr
    00:14

    Britaniya Ukraynaya HHM raketlərinin yeni partiyasını göndərəcək

    Digər ölkələr
    23:53

    Tramp: Uitkoff Putinlə görüşmək üçün Moskvaya gedəcək

    Digər ölkələr
    23:45

    İsrail ordusu Qəzzanın cənubunda beş döyüşçünü zərərsizləşdirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti