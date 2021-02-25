В Британии понизили уровень угрозы от COVID-19

Главные врачи регионов Соединенного Королевства рекомендовали понизить уровень угрозы от коронавируса с максимального пятого до 4 уровня, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Главные врачи регионов Соединенного Королевства рекомендовали понизить уровень угрозы от коронавируса с максимального пятого до 4 уровня, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"По получении рекомендации от единого центра биобезопасности и в свете последних данных, четыре главных врача Великобритании и медицинский директор Национальной службы здравоохранения (NHS) рекомендуют изменить уровень угрозы с пятого до четвертого во всех четырех регионах", - говорится в заявлении медиков.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении пятибалльной шкалы коронавирусной опасности в мае. Пятый уровень угрозы означал наличие риска "перегрева" системы здравоохранения. Четвертый предполагает, что темпы распространения риска являются высокими или стремительно растут.