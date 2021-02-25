О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Британии понизили уровень угрозы от COVID-19

В Британии понизили уровень угрозы от COVID-19 Главные врачи регионов Соединенного Королевства рекомендовали понизить уровень угрозы от коронавируса с максимального пятого до 4 уровня, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.
Другие страны
25 февраля 2021 г. 20:51
В Британии понизили уровень угрозы от COVID-19

Главные врачи регионов Соединенного Королевства рекомендовали понизить уровень угрозы от коронавируса с максимального пятого до 4 уровня, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"По получении рекомендации от единого центра биобезопасности и в свете последних данных, четыре главных врача Великобритании и медицинский директор Национальной службы здравоохранения (NHS) рекомендуют изменить уровень угрозы с пятого до четвертого во всех четырех регионах", - говорится в заявлении медиков.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении пятибалльной шкалы коронавирусной опасности в мае. Пятый уровень угрозы означал наличие риска "перегрева" системы здравоохранения. Четвертый предполагает, что темпы распространения риска являются высокими или стремительно растут.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое важное

Ильхам Алиев: Смотрите, в каком Армения сейчас состоянии
Ильхам Алиев: Смотрите, в каком Армения сейчас состоянии
25 февраля 2021 г. 17:42
В Джебраиле на мине подорвалось гражданское лицо
В Джебраиле на мине подорвалось гражданское лицо
25 февраля 2021 г. 16:11
Мевлют Чавушоглу: Мы решительно осуждаем попытку переворота в Армении
Мевлют Чавушоглу: Мы решительно осуждаем попытку переворота в Армении
25 февраля 2021 г. 15:22
МВД: К памятнику Крик матери можно будет подходить группами не более 5 человек
МВД: К памятнику "Крик матери" можно будет подходить группами не более 5 человек
25 февраля 2021 г. 13:20
В парламенте Турции проходит мероприятие в связи с 29-й годовщиной геноцида в Ходжалы
В парламенте Турции проходит мероприятие в связи с 29-й годовщиной геноцида в Ходжалы
25 февраля 2021 г. 11:44
Армения потратила на минирование Карабаха 50% военного бюджета
Армения потратила на минирование Карабаха 50% военного бюджета
25 февраля 2021 г. 11:06
В Лос-Анджелесе подготовлен фильм о Ходжалинском геноциде
В Лос-Анджелесе подготовлен фильм о Ходжалинском геноциде
25 февраля 2021 г. 10:46
Ильхам Алиев поздравил Эрдогана
Ильхам Алиев поздравил Эрдогана
25 февраля 2021 г. 09:39
В рамках кампании Справедливость к Ходжалы подготовлена петиция
В рамках кампании "Справедливость к Ходжалы" подготовлена петиция
24 февраля 2021 г. 14:50
Авиаудары Су-25 и боевых вертолётов по врагу в ходе Отечественной войны
ФотоАвиаудары Су-25 и боевых вертолётов по врагу в ходе Отечественной войны
24 февраля 2021 г. 13:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi