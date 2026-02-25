Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    В Британии открылся первый завод украинского производителя дронов

    Другие страны
    • 25 февраля, 2026
    • 19:06
    В Британии открылся первый завод украинского производителя дронов

    В Лондоне начинает работу первый завод украинского производителя дронов - производственный комплекс компании Ukrspecsystems.

    Как передает Report, об этом сообщил посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в своем Telegram-канале.

    Посол отметил, что украинские инженеры создают решения, основанные на реальном боевом опыте, совершенствуя системы не по теории, а по результатам их применения на фронте.

    "Поэтому запуск производства в Великобритании имеет глубокий стратегический смысл. Это не перенос центра тяжести из Украины, а расширение наших совместных возможностей и создание второго контура устойчивости, гарантирующего непрерывность производства. Мы сохраняем центр инженерной экспертизы в Украине, а производство интегрируем в британское оборонное пространство. Мы выводим партнерство на качественно новый уровень, при котором союзники не только поддерживают друг друга, но и создают общую промышленную базу безопасности", - сказал Залужный.

    Великобритания Украина Валерий Залужный производство дронов завод
    Britaniyada ilk Ukrayna dron istehsalı zavodu açılıb

    Последние новости

    19:21

    Китай и ФРГ поддержали завершение конфликта в Украине на основе Устава ООН

    Другие страны
    19:12
    Фото

    Аль-Джассир: ИБР привержен поддержке долгосрочных целей развития Азербайджана - ОБНОВЛЕНО

    Бизнес
    19:10

    Госсекретарь Черногории Дино Тутунджич посетит Азербайджан

    Внешняя политика
    19:06
    Фото

    В Британии открылся первый завод украинского производителя дронов

    Другие страны
    18:54

    Аудиовизуальный совет прокомментировал обращения граждан с требованиями закрыть ряд телепередач

    Медиа
    18:40
    Фото

    В Киноцентре Низами состоялась премьера документального фильма о Ходжалинском геноциде

    Внутренняя политика
    18:39
    Фото

    Посольство Литвы почтило память жертв Ходжалинского геноцида

    Внутренняя политика
    18:36

    FA оштрафовала "Челси" и "Вест Хэм" за потасовку на матче АПЛ

    Футбол
    18:22

    Азербайджан возобновил импорт грузовых автомобилей из Словакии

    Бизнес
    Лента новостей