В Британии открылся первый завод украинского производителя дронов

В Лондоне начинает работу первый завод украинского производителя дронов - производственный комплекс компании Ukrspecsystems.

Как передает Report, об этом сообщил посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в своем Telegram-канале.

Посол отметил, что украинские инженеры создают решения, основанные на реальном боевом опыте, совершенствуя системы не по теории, а по результатам их применения на фронте.

"Поэтому запуск производства в Великобритании имеет глубокий стратегический смысл. Это не перенос центра тяжести из Украины, а расширение наших совместных возможностей и создание второго контура устойчивости, гарантирующего непрерывность производства. Мы сохраняем центр инженерной экспертизы в Украине, а производство интегрируем в британское оборонное пространство. Мы выводим партнерство на качественно новый уровень, при котором союзники не только поддерживают друг друга, но и создают общую промышленную базу безопасности", - сказал Залужный.