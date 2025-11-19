В Британии напавшему с ножом в поезде предъявили еще семь обвинений

Британская прокуратура предъявила новые обвинения 32-летнему Энтони Уильямсу из города Питерборо, который 1 ноября напал на людей с ножом в поезде, следовавшем из Донкастера в Лондон.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Британской транспортной полиции.

Сегодня ему были предъявлены еще семь обвинений, в том числе покушение на убийство 14-летнего мальчика, покушение на причинение тяжкого вреда здоровью 28-летнему мужчине, покушение на убийство 22-летнего мужчины, хулиганство, хранение колюще-режущего предмета, кража ножей и нападение на мужчину в еще одном поезде.