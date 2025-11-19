В Британии напавшему с ножом в поезде предъявили еще семь обвинений
Другие страны
- 19 ноября, 2025
- 16:55
Британская прокуратура предъявила новые обвинения 32-летнему Энтони Уильямсу из города Питерборо, который 1 ноября напал на людей с ножом в поезде, следовавшем из Донкастера в Лондон.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Британской транспортной полиции.
Сегодня ему были предъявлены еще семь обвинений, в том числе покушение на убийство 14-летнего мальчика, покушение на причинение тяжкого вреда здоровью 28-летнему мужчине, покушение на убийство 22-летнего мужчины, хулиганство, хранение колюще-режущего предмета, кража ножей и нападение на мужчину в еще одном поезде.
Последние новости
17:09
СМИ: США и Россия могут вскоре согласовать рамочное соглашение по УкраинеДругие страны
17:08
Фото
Переселившимся в поселок Гырмызы базар вручены ключи от квартирВнутренняя политика
17:00
Азербайджанский институт теологии и Университет Ыгдыр подписали меморандум о сотрудничествеНаука и образование
16:55
В Британии напавшему с ножом в поезде предъявили еще семь обвиненийДругие страны
16:52
Фото
Видео
Народная артистка Роза Джалилова похоронена - ОБНОВЛЕНО-2Искусство
16:51
Фото
Мухтар Бабаев рассказал на COP30 о таянии ледников в АзербайджанеCOP29
16:49
Депутат: Падение цен на нефть на $10 может повлиять на доходы бюджетаЭнергетика
16:48
Верховная рада Украины поддержала отставку министров юстиции и энергетики - ОБНОВЛЕНОВ регионе
16:47
Фото