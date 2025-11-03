В Англии задержанному по подозрению в нападении в поезде предъявлено ряд обвинений

В Англии 32-летнему Энтони Уильямсу, совершившему нападение с ножом в поезде, предъявлено ряд обвинений, в том числе в покушении на убийство.

Как передает Report, об этом сообщают британские СМИ со ссылкой на прокуратуру.

"Королевская прокурорская служба приняла решение предъявить Энтони Уильямсу обвинение по 11 пунктам, в том числе покушение на убийство, нападение с причинением телесных повреждений и хранение режущего предмета - по итогам расследования полицией инцидента в поезде LNER, следовавшем из Донкастера в Лондон в субботу 1 ноября 2025 года", - сообщили в ведомстве.

В прокуратуре также сообщили, что Уильямс успел за 14 минут ранить 11 человек, в том числе сотрудника железнодорожной компании.

По данным СМИ, во время нападения он повторял: "Дьявол не победит".

Ожидается, что министр внутренних дел Шабана Махмуд выступит с заявлением по поводу данного инцидента в Палате общин.

Ранее сообщалось о том, что из-за инцидента были задержаны двое, потом одного из них освободили.