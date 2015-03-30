В Британии начинается избирательная кампания

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ В Великобритании 30 марта начинается предвыборная кампания в преддверии всеобщих выборов, которые пройдут 7 мая.

Как передает Report со ссылкой на Би-би-си, основными претендентами на премьерское кресло являются нынешний премьер-министр Дэвид Кэмерон и лидер оппозиционной лейбористской партии Эд Милибэнд.

Аналитики тем временем указывают на растущую популярность Партии независимости во главе с Найджелом Фараджем, которая поднимает вопрос о независимости Лондона от Брюсселя.