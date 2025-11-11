В Британии может закрыться последний завод по производству военных вертолетов

Последний в Британии завод по производству военных вертолетов находится под угрозой закрытия.

Как передает Report, об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на гендиректора владеющего предприятием итальянского военно-промышленного концерна Leonardo Роберто Чинголани.

Такое предупреждение по поводу будущего предприятия, расположенного в городе Йовил на юго-западе Англии, прозвучало на фоне всеобщего недовольства оборонной промышленности отсутствием контрактов со стороны правительства.

"Мы не можем вечно субсидировать Йовил. Уже 14 лет мы не получаем никаких контрактов от правительства Великобритании", - заявил Чинголани.

Закрытие завода, на котором трудятся около 3,3 тыс. человек, нанесет серьезный ущерб городу и всему региону. К тому же это затронет еще несколько тысяч сотрудников в других компаниях.

Решение может быть принято в том случае, если министерство обороны Британии откажется от закупки новых вертолетов на £1 млрд взамен транспортных Puma, которые используются королевскими ВВС в течение нескольких десятилетий.