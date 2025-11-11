İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Britaniyada son hərbi helikopter zavodu bağlana bilər

    Digər ölkələr
    • 11 noyabr, 2025
    • 04:38
    Britaniyada son hərbi helikopter zavodu bağlana bilər

    Britaniyada son hərbi helikopter zavodu bağlanmaq təhlükəsi ilə üzləşib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Financial Times" (FT) qəzeti müəssisənin sahibi olan İtaliyanın müdafiə sənayesi şirkəti "Leonardo"nun baş direktoru Roberto Çinqolaniyə istinadən xəbər verir.

    İngiltərənin cənub-qərbindəki Yovil şəhərində yerləşən müəssisənin gələcəyi barədə xəbərdarlıq müdafiə sənayesində hökumət müqavilələrinin olmaması ilə bağlı geniş yayılmış narazılıq fonunda edilib.

    "Yovili əbədi olaraq subsidiyalaşdıra bilmərik. 14 ildir ki, Böyük Britaniya hökumətindən heç bir müqavilə almamışıq", - Çinqolani bildirib.

    Təxminən 3 300 nəfərin işlədiyi zavodun bağlanması şəhərə və bütün bölgəyə ciddi ziyan vuracaq. Bu, digər şirkətlərdə çalışan daha bir neçə min işçiyə də təsir edəcək.

    Qərar Böyük Britaniya Müdafiə Nazirliyi on illərdir Kral Hərbi Hava Qüvvələri tərəfindən istifadə edilən "Puma" nəqliyyat helikopterlərini əvəz etmək üçün 1 milyard funt sterlinq dəyərində yeni helikopterlər almamaq qərarına gəldiyi təqdirdə verilə bilər.

    Böyük Britaniya helikopter Zavod
    В Британии может закрыться последний завод по производству военных вертолетов

    Son xəbərlər

    04:38

    Britaniyada son hərbi helikopter zavodu bağlana bilər

    Digər ölkələr
    04:18

    Hakan Fidan Ağ Evdə Donald Tramp - Əhməd Əl Şaraa görüşündə iştirak edib

    Digər ölkələr
    03:59

    ABŞ Rusiyadan neft idxalında azalma fonunda Hindistana qarşı rüsumları yumşaldacaq

    Digər ölkələr
    03:52

    Fidan Ağ Evdə ABŞ rəsmiləri ilə görüşüb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    03:24

    Tramp: ABŞ tərəfdaşlarına 2 trilyon dollardan çox rüsum qaytarmaq riski ilə üzləşib

    Digər ölkələr
    02:48

    Uorren Baffet 1,3 milyard dollardan çox pulu xeyriyyə fondlarına bağışlayacaq

    Maliyyə
    02:33

    Tramp: Ərdoğan çox güclü ordusu olan böyük liderdir

    Digər ölkələr
    02:13

    İraq İranın parlament seçkilərinə ABŞ-nin müdaxiləsi barədə bəyanatını pisləyib

    Digər ölkələr
    01:38

    Floridada xilasetmə təyyarəsi qəzaya uğrayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti