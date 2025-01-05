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В Британии из-за снегопада нарушена работа аэропортов

В Британии из-за снегопада нарушена работа аэропортов Обильный снег, выпавший в Великобритании в ночь на воскресенье, привел к нарушению работы ряда аэропортов и многочисленным авариям на дорогах.
Другие страны
5 января 2025 г. 14:13
В Британии из-за снегопада нарушена работа аэропортов

Обильный снег, выпавший в Великобритании в ночь на воскресенье, привел к нарушению работы ряда аэропортов и многочисленным авариям на дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал Sky News, на севере Англии высота снежного покрова достигала до 25 см.

Согласно информации, из-за снегопада временно закрыты взлетно-посадочные полосы аэропортов Манчестера, Лидса, а также Ливерпуля. Уточняется, что аэропорт Бирмингема 5 января утром на несколько часов прекратил работу.

По всей стране отмечаются дорожно-транспортные происшествия на заснеженных дорогах, отмечает телеканал.

Местные власти также предупреждают о вероятных задержках поездов.

По причине непогоды городской совет Ливерпуля также может отменить запланированный на 16:30 (20:30 по Баку) 5 января матч Английской премьер-лиги между футбольными клубами "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль".

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Версия на английском языке Heavy snow disrupts travel in England and Wales as airports close runways

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